Inter: Vecino "Scudetto? Strada è lunga"

MILANO, 13 SET - "Inter da scudetto? Siamo solo all'inizio la strada è lunga. Non dobbiamo pensare al titolo ma alla partita di sabato, una sfida difficile ma importante. Sono passate solo tre partite e possiamo sempre migliorare". Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino evita i proclami a margine della presentazione della nuova partnership tra Inter e BWin. Vecino non fa drammi per la concorrenza interna con Gagliardini: "Nessun problema, mi sento bene e sono felice e integrato benissimo nel gruppo". E sul nuovo look di Icardi dice: "E' un po' particolare ma speriamo continui a segnare anche da biondo".