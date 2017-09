Real, Asensio assente per un foruncolo

MADRID, 13 SET - Curioso "giallo" sulle cause dell'indisponibilità di Marco Asensio per il debutto stagionale del Real Madrid in Champions League, questa sera al Santiago Bernabeu contro i ciprioti dell'Apoel Nicosia: il quotidiano spagnolo "Sport" rivela infatti che il "grano", ovvero il foruncolo cui ha fatto riferimento Zidane nella conferenza stampa prepartita, sarebbe stato causato da una depilazione, mentre i colleghi di "As" parlano di una puntura di vespa. In verità, già ieri la vicenda era stata motivo di qualche ironia allorché il tecnico aveva lasciato intuire che il problema del centrocampista doveva essersi formato in una zona del corpo non riferibile e tale da procurargli molto dolore. Insomma, quale che sia la reale motivazione, di sicuro, non manca di originalità. Anche in relazione al fatto che ieri Asensio ha regolarmente preso parte agli allenamenti.