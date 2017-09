Board EFPL a Milano, organizza la Lega B

MILANO, 13 SET - Il Board della EPFL, associazione delle leghe professionistiche europee, si riunirà domani in via Rosellini a Milano. Per la prima volta, infatti, la Lega Serie B organizza l'appuntamento che vede coinvolti i vertici delle principali leghe di calcio del continente: dalla Premier, alla Bundesliga, oltre a Liga, Ligue francese e leghe portoghese, svizzera, polacca, russa, olandese e al direttore generale della Lega Serie A Marco Brunelli. Il Board sarà presieduto da Lars-Christer Olsson e Paolo Bedin, dg della Lega B, sarà presente il qualità di coordinatore delle leghe di seconda divisione. All'ordine del giorno, le future strategie politiche con UE, UEFA, ECA e FIFPro, ma anche temi sportivi, organizzativi e di marketing. Saranno inoltre decise alcune modifiche allo statuto dell'EPFL.