Valdifiori, spero di tornare in fretra

TORINO, 13 SET - "Spero di tornare il più in fretta possibile: se non sarà questa partita, sarà la prossima". Si avvicina alla fine la convalescenza di Mirko Valdifiori, centrocampista del Torino ancora ai box per un problema al ginocchio. "Quest'infortunio mi ha tenuto fuori un mesetto, adesso dopo un pò di palestra sono tornato a correre - spiega il giocatore in un' intervista a Torino Channel -. Spero di aggregarmi al gruppo in fretta, non è facile stare fuori". "Fortunatamente non mi sono mai fatto male al ginocchio, è una delle prime volte che recupero da un infortunio così - conclude -. Ma sta procedendo bene grazie all'aiuto di tutti".