Figc, sì a principi informatori leghe

ROMA, 13 SET - Il Consiglio federale della Figc ha approvato all'unanimità i principi informatori degli statuti e regolamenti delle leghe, alle quali è stato dato tempo fino al 10 ottobre per provvedere al necessario aggiornamento delle rispettive normative. Prima di tale adeguamento, le leghe prive di organi direttivi (al momento Lega A e Lega B) non potranno tenere alcuna assemblea elettiva. Nello specifico, i nuovi principi prevedono che le leghe professionistiche si dotino di una governance moderna e più efficiente che contempli la presenza di membri indipendenti (presidente, vice presidente e amministratore delegato/consigliere delegato) e la redistribuzione dei poteri in capo agli organi direttivi.