Lotito, Inzaghi? Una mia invenzione

ROMA, 13 SET - "Inzaghi piace alla Juve? Nel calcio si trovano i giocatori, gli allenatori, ma non i presidenti. La cosa più importante è avere un presidente-tifoso e non un tifoso-presidente, altrimenti si rischia quanto successo finora in tante squadre". Lo ha dichiarato il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine di un evento nella sede Rai di Roma. "Noi abbiamo la capacità di portare alla ribalta le persone grazie al lavoro di tutti - ha sottolineato Lotito - Inzaghi è una mia invenzione, l'ho portato nelle giovanili e ora sta dando i suoi frutti. Voi avete la capacità di attribuire il merito solo a una persona, ma non esistono maghi. Io riesco a fare le cose perché c'è un gruppo di lavoro: il direttore sportivo (Igli Tare, ndr), per esempio, si è rivelato una delle persone più efficienti e capaci, come avevo previsto. Il futuro di Inzaghi? Per ora ha un contratto con la Lazio, poi si vedrà".