Ancora fumata nera, Lega B commissariata

MILANO, 13 SET - Ennesima fumata nera in Lega Serie B dove è mancato il numero legale nell'assemblea elettiva convocata oggi. La Serie B viene quindi commissariata e l'avvocato Mauro Balata assumerà il ruolo di commissario, come deciso dal Consiglio federale. Presenti solo dodici società su 22. L'assemblea non è stata quindi costituita.