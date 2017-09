Lotito attacca 'miopia politica'

ROMA, 13 SET - "Noi non ci siamo presentati in Campidoglio, lo abbiamo fatto illo tempore e siamo stati respinti con perdite. Poi mi pare che i fatti hanno dimostrato che quello che dicevamo noi era giusto infatti purtroppo la miopia politica ha portato al fatto che Roma ancora oggi non ha degli stadi di proprietà riservati alle Società". Lo ha detto il presidente della Ss Lazio Claudio Lotito a margine della presentazione della Rome Half Marathon Via Pacis.