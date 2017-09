Juve, domani ripresa allenamenti

TORINO, 13 SET - E' fissata per domani la ripresa degli allenamenti della Juventus. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Barcellona nella prima gara del girone eliminatorio della Champions League, Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra attesa dalla trasferta di campionato contro il Sassuolo. Da valutare le condizioni di De Sciglio, infortunatosi al Camp Nou, e quelle di Chiellini e Mandzukic, non convocati per la sfida con i blaugrana.