ROMA, 13 SET - L'esterno ex tra le altre di Roma e Real Madrid Cicinho riparte dalla Serie D brasiliana ed esattamente dal Brasiliense, come si legge sul sito internet della società. Senza contratto dal 2016, ultimo club il turco Sivasspor, il 37enne laterale brasiliano ha firmato un contratto fino al 2018 dopo una trattativa, viene precisato, durata due mesi. "Non ho semplicemente firmato un contratto per giocare - le parole del giocatore riportate sempre sul sito - Vorrei fare la storia del club e aiutarlo a crescere. Spero, inoltre, di non deludere l'aspettativa che si è creata intorno a me". Nell'estate del 2016, l'ex nazionale verdeoro confessò i suoi problemi di alcolismo, iniziati anni prima.