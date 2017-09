Italia U21: test con Ungheria e Marocco

ROMA, 13 SET - Prosegue il lungo cammino della Nazionale Under 21 verso gli Europei che nel 2019 si giocheranno proprio in Italia. Dopo le due amichevoli d'inizio settembre, con la sconfitta in casa della Spagna (3-0) e il 4-1 sulla Slovenia a Cittadella, gli azzurrini di Di Biagio torneranno in campo giovedì 5 ottobre (ore 20) allo stadio Ferenc Szusza di Budapest per affrontare i padroni di casa dell'Ungheria e martedì 10 (ore 18:30), al Paolo Mazza di Ferrara, il Marocco. La Figc ricorda che sono 14 i precedenti tra Italia e Ungheria a livello di Under 21 (8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), mentre quello con il Marocco sarà il primo confronto. Ferrara, peraltro, è una sede fortunata per gli azzurrini, che vi hanno vinto tutti e 5 i match disputati dal '90 al 2008 (contro Ungheria, Svezia, Bulgaria, Galles e Olanda).