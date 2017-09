Spagna esalta Messi: vendetta su Juve

ROMA, 13 SET - Il Barcellona di Leo Messi travolge la Juventus vendicandosi per l'eliminazione subita la scorsa stagione in Champions League: questo il leitmotiv sulla stampa spagnola il giorno dopo il 3-0 rifilato dalla formazione catalana ai bianconeri nella prima giornata della fase a gironi. "Marca" titola con un Messi "che aggiusta i conti". L'eliminazione dello scorso anno - spiega il quotidiano sportivo spagnolo - "era nei pensieri di Messi dalla primavera scorsa, soprattutto per la superiorità della Juve nelle due partite". L'altro giornale sportivo spagnolo "As" esalta l'asso argentino definendolo un "gigante" capace di schiacciare i bianconeri. Mentre "Mundo deportivo" evidenzia il record dei blaugrana che da 19 anni non perdono alla prima giornata di Champions.