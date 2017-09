Simeone, ci è mancato solo il gol

ROMA, 12 SET - "Torno a casa con la buona impressione di aver giocato una grande partita: ci e' mancato solo il gol". Lo ha detto Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, dopo lo 0-0 all'Olimpico con la Roma. "Abbiamo avuto già 3 o 4 palle gol nel primo tempo - ha aggiunto 'El Cholo' Nel secondo ho messo giocatori più veloci puntando alla stanchezza della Roma, ma non abbiamo trovato il gol, grazie alle parate di Alisson ma ci si e' messo anche il palo...Risultato stretto? No, il risultato e' sempre quello che meriti, perche' nel calcio non conta l'estetica ma il gol".