Di Francesco: Con il lavoro miglioreremo

ROMA, 12 SET - "Dopo 60' siamo andati in grande sofferenza, abbiamo cercato di non buttare mai la palla, abbiamo una squadra che ha qualità tecnica, ma non dobbiamo regalare certi errori agli avversari. Abbiamo un grande portiere, che si è fatto valere, Alisson è stato determinante. Perché non abbiamo ancora i 90' nelle gambe me lo chiedo anch'io, probabilmente paghiamo la tournee' estiva.' Perotti, Juan Jesus hanno qualcosa in più e hanno fatto il ritiro con me. Con il lavoro e la continuità, i ragazzi riusciranno a migliorare la condizione fisica, che oggi è stata determinante". Così, parlando a Mediaset premium, Eusebio Di Francesco ha commentato il pareggio senza gol con l'Atletico Madrid.