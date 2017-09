A.Madrid: Simeone, è mancato solo il gol

ROMA, 12 SET - "Torno a casa con la buona impressione di aver giocato una grande partita: ci e' mancato solo il gol". Lo ha detto Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, dopo lo 0-0 all'Olimpico con la Roma. "Abbiamo avuto già tre o quattro palle-gol nel primo tempo - ha aggiunto 'El Cholo' -. Nel secondo ho messo giocatori più veloci puntando alla stanchezza della Roma, ma non abbiamo trovato il gol, grazie alle parate di Alisson, ma ci si è messo anche il palo... Risultato stretto? No, il risultato è sempre quello che meriti, perché nel calcio non conta l'estetica ma il gol".