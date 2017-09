Champions: Juve ko, Roma pari

ROMA, 12 SET - Troppo Barcellona per la Juventus nella prima giornata di Champions League. Al Nou Camp finisce 3-0 per i catalani, ispirati da un grande Messi autore di una doppietta (45' e 69') e che ha propiziato il gol di Rakitic (56'). All'Olimpico la Roma pareggia 0-0 con l'Atletico Madrid. Il migliore per i giallorossi è stato il portiere Alisson. Nel finale gli spagnoli colpiscono un palo con Saul Niguez mentre Perotti reclama un rigore.