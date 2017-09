Champions: Zappacosta gol coast to coast

ROMA, 12 SET - E' già diventato virale, come uno dei più contagiosi fenomeni social, il gol 'coast-to-coast di Davide Zappacosta, che ha segnato il gol del raddoppio nella sfida Champions fra Chelsea e Qarabag, valida per il primo turno del girone eliminatorio. Il terzino dei 'blues' di Antonio Conte ha conquistato palla nella propria trequarti, ha ingranato la quarta, percorrendo tutta la fascia destra ad altissima velocità, quindi ha fatto partire una borsata che ha sorpreso il portiere Sehic, peraltro piazzato non in modo impeccabile. la prodezza, andata in scena a Stamford bridge al 30' del primo tempo, è già un vero e proprio Twitter trends e non solo.