Seedorf, tornare in A?Se c'è opportunità

MILANO, 12 SET - Clarence Seedorf cerca l'occasione giusta per riprendere la carriera di allenatore: tornare a lavorare in Italia non gli dispiacerebbe. "Io ero già in Italia, e ci stavo bene. Purtroppo è durato poco - ha sorriso l'olandese, ricordando i cinque mesi sulla panchina del Milan, nel 2014 -. La Serie A piace a tutti, è una realtà calcistica importante, vedremo se ci sarà un'opportunità", aggiunge. "Sto cercando un'opportunità, un progetto interessante. Il mondo del calcio è sempre più veloce, spero presto di poter tornare in panchina", ha aggiunto l'ex centrocampista, ospite della presentazione dei palinsesti di Sky, intrigato dal nuovo campionato di Serie A: "La partenza promette bene, le prima sei squadre sono tutte lì. Fra un mesetto capiremo i veri equilibri, vedremo chi potrà fare una grande stagione e chi avrà difficoltà".