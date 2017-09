Champions: Marotta, ora Juve più forte

ROMA, 12 SET - "De Sciglio e Bentancur titolari? Il migliore di tutti a valutare lo stato dei giocatori è l'allenatore. Se ha deciso di schierarli dall'inizio significa che li ha visti bene e ha visto in questi giocatori segnali di sicurezza". Lo ha detto l'ad della Juve, Beppe Marotta, prima della sfida di Barcellona. "Offerta del Barcellona per Dybala alla negli ultimi giorni di mercato? No, direttamente non è arrivata, anche se i rapporti con la dirigenza del Barca sono ottimi. Ma noi non avevamo nessuna intenzione di venderlo, al di là di qualsiasi cifra eravamo certi che indossasse questa maglia quest'anno e in più gli abbiamo aumentato le responsabilità dandogli un numero importante". "Sensazioni per questa Champions dopo la sconfitta in finale dell'anno scorso? Le sensazioni devono per forza essere positive - ha concluso -. Penso che questa squadra sia anche più forte di quella della passata stagione, abbiamo aumentato la qualità".