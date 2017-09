Sarri, silenzio stampa? Mi sono adeguato

KHARKIV (UCRAINA), 12 SET - Il silenzio stampa attuato da Napoli dall'inizio del campionato è terminato, come ha comunicato ufficialmente la società e Maurizio Sarri in conferenza stampa a Kharkiv approfitta del ritrovato dialogo con i giornalisti anche per chiarire il suo pensiero su quanto detto nei giorni scorsi da Mino Raiola e cioè che per l'allenatore quello in corso sarebbe l'ultimo anno sulla panchina del Napoli. "Non so neppure esattamente che cosa abbia detto" si schermisce il tecnico, ed aggiunge scherzando: "comunque se mi trova lui la squadra vado via. La sua - conclude Sarri - è una supposizione basata sulle sue conoscenze del mercato, ma io in questo momento penso solo allo Shakhtar ed il mio futuro è l'ultima cosa alla quale penso". Sul silenzio stampa poi Sarri tiene a precisare che non è stato voluto da lui. ''Ho letto - spiega il tecnico - che qualcuno addebita a me il silenzio stampa. E' una falsità. Lo ha voluto la società ed io che sono un dipendente, mi sono adeguato".