Milik, sono al 100% posso giocare

KHARKIV (UCRAINA), 12 SET - "Sono al 100% della condizione. Domani posso giocare, ma deciderà l'allenatore". Arkadiusz Milik affianca Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione della partita di domani sera del Napoli con lo Shakhtar Donetsk e presenta la sua candidatura per far parte dell'undici di partenza. "Non so se giocherò titolare - dice il polacco - ma sono in ottime condizioni, come ho dimostrato anche nella gara della mia Nazionale. Quel che è importante è ragionare come squadra, dobbiamo avere la mentalità giusta per raggiungere l'obiettivo. Il girone - conclude Milik - è difficile. Ogni partita fondamentale. Lo Shakhtar è una squadra forte, con giocatori importanti. Noi comunque faremo tutto il possibile per vincere".