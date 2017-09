Fonseca, complimenti al Napoli e a Sarri

KHARKIV (UCRAINA), 12 SET - "Il Napoli è una squadra che ha grandi qualità in tutti i reparti e Sarri è il miglior allenatore italiano. Dovremo stare attenti e concentrati per tutta la partita". L'allenatore Paulo Fonseca tesse le lodi dell'avversaria che domani lo Shakhtar Donetsk incontrerà nel primo turno del girone F di Champions League. "Le due squadre favorite del girone sono il Manchester City ed il Napoli - dice - ma pur essendo consapevoli della forza delle avversarie, vogliamo sorprendere. Quella di domani, in ogni caso, non sarà una partita decisiva, ma sicuramente sarà molto importante''. "Il Napoli - prosegue Fonseca - ha un grande gioco collettivo e grandissime qualità nei singoli. Noi abbiamo avuto poco tempo per prepararci perche nel week end siamo stati impegnati in campionato. Tuttavia conosciamo i punti di forza, ma anche i punti deboli del nostro avversario La mia squadra - è abituata a giocare al calcio, facendo possesso palla. Speriamo domani di vedere una gran bella partita".