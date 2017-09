Sarri: Calendario? Non ci si allena mai

CHARKIV (UCRAINA), 12 SET - "Le squadre che giocano in Europa per tre mesi non possono allenarsi regolarmente. Questo calendario è una follia". Maurizio Sarri esprime in conferenza stampa a Charkiv un giudizio molto severo sui calendari stagionali per chi, come il 'suo' Napoli, gioca nelle competizioni europee. Ma l'intensità del calendario alla squadra non crea problemi di natura atletica. "Non abbiamo problemi atletici - dice Sarri - perchè nei secondi tempi, come dicono i dati, corriamo più degli avversari e dominiamo la partita".