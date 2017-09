Serie A, tre squalificati per un turno

ROMA, 12 SET - Andrea Bertolacci (Genoa), Marco Parolo (Lazio) e Giuseppe Pezzella (Udinese) sono i giocatori fermati per un turno dal giudice sportivo dopo le partite del terzo turno di Serie A. Tutti erano incappati in espulsioni: Bertolacci e Pezzella per falli gravi di gioco; Parolo per doppia ammonizione. Ammonizione ed ammenda di 1.500 euro per Luca Mora (Spal), reo di proteste nei confronti degli ufficiali di gara (sanzione aggravata perché capitano della squadra).