Champions, no tifosi Monaco a Istanbul

PARIGI, 12 SET - Il Monaco non organizzerà la trasferta dei propri tifosi ad Istanbul, in occasione della partita di Champions contro il Besiktas, in programma il primo novembre. Questo perché l'organismo francese che si occupa di lotta al fenomeno degli hooligan ha sconsigliato il club dal permettere i propri sostenitori di intraprenderei il viaggio nella città turca. Il Monaco, inoltre, non chiederà al Besiktas di aprire l'area dello stadio riservata ai sostenitori ospiti ed ha sconsigliato i propri tifosi dall'organizzare in proprio la trasferta.