Snai: Napoli favorito con lo Shakhtar

ROMA, 12 SET - Dieci vittorie nelle ultime dieci gare ufficiali: l'impressionante marcia del Napoli cominciata la primavera scorsa può, secondo le quote Snai, proseguire domani in casa dello Shakhtar, nella prima partita del gruppo F di Champions League: gli azzurri, infatti, sono offerti a 2,10, contro il 3,45 del segno "1"; il pari è a 3,50. Nelle 5 partite ufficiali disputate finora (playoff Champions e campionato), il Napoli non ha mai segnato meno di due gol, subendone in tutto due: un altro Over, dopo i tre messi in fila in Serie A, vale 1,77, mentre l'Under si situa leggermente più in alto, a 1,95. Più netta la forbice tra Goal (1,60) e No Goal (2,20). Il Napoli trasmette grande fiducia anche agli scommettitori Snai, che nel 71% dei casi hanno puntato sul "2"; il 7% appena ha invece pensato al successo ucraino, nonostante i neroarancio in casa abbiano vinto le ultime tre partite, concedendo appena una rete agli avversari. La quota per il pareggio, la più alta nella forbice 1X2, ha attirato il 23% delle giocate.