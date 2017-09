Torino: lesione muscolare per Obi

TORINO, 12 SET - Potrebbe recuperare già per la Sampdoria il centrocampista del Torino Acquah, infortunatosi domenica durante la partita vinta contro il Benevento. Questa mattina il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una sofferenza muscolare al bicipite della coscia sinistra per la quale, informa il club granata sul suo sito internet, giorno per giorno si valuterà l'evoluzione clinica. Più grave, invece, l'infortunio subito sempre contro il Benevento da Obi. Gli esami hanno infatti evidenziato una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra per la quale saranno necessari nuovi accertamenti tra 10/15 giorni. Migliorano, infine, le condizioni di Boyè, infortunatosi nel corso della preparazione estiva. L'attaccante tornerà in gruppo nei prossimi giorni.