Chapecoense: nuovo cambio di allenatore

ROMA, 12 SET - Secondo cambio di allenatore in appena due mesi per la Chapecoense: il club brasiliano, divenuto tristemente noto per la sciagura aerea che dieci mesi fa ne decimò i ranghi, ha infatti comunicato di aver esonerato il tecnico Vinicius Eutropio, che a luglio era a sua volta subentrato a Vagner Mancini. Il club biancoverde, che non ha ancora reso noto il nome del successore, è attualmente terz'ultimo nella Serie A brasiliana (giunta alla 23/a giornata su 38), ovvero in piena zona retrocessione, ed è reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima domenica scorsa in casa con il Cruzeiro (1-2).