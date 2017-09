Fiorentina: Pioli ha sfruttato la sosta

FIRENZE, 11 SET - E' una Fiorentina multilingue quella che è riuscita ieri a sbancare il Bentegodi e ad ottenere la sua prima vittoria stagionale. Un vistoso 5-0 in cui i gol portano la firma di un argentino (Simeone), due francesi (Thereau e Veretout), un italiano (Astori) e un portoghese (Gil Dias). La sosta ha fatto bene al tecnico che ha potuto lavorare a fondo con i tanti neo acquisti e la vittoria di ieri può dare una scossa a tutto l'ambiente e fiducia in vista dei prossimi impegni: sabato al Franchi contro il Bologna (per questo i viola si sono radunati già oggi per cominciare la preparazione del match), quindi la trasferta con la Juve mercoledì 20 settembre e quattro giorni dopo la gara con l'Atalanta a Firenze.