Simeone, Roma ok ma noi senza complessi

ROMA, 11 SET - "Abbiamo fatto tanta esperienza. Continuando così, prima o poi la Coppa arriverà". Diego Simeone riprende domani da Roma l'assalto alla Champions con il suo Atletico Madrid e confida nella forza del gruppo per svettare in un girone di ferro. "Non abbiamo mai avuto complessi di inferiorità in Europa, guardiamo avanti. Partiamo tutti da zero, con le stesse possibilità di far bene. Atletico, Chelsea e Roma sono tre squadre con grandissimi calciatori e rose complete", ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia. "La Roma - ha detto ancora il tecnico argentino - ha una squadra forte, gioca bene, è veloce sulle fasce ed ha un centrocampo molto tecnico. Può fare un ottimo torneo. Quella di domani è una partita molto importante, ma ci è già capitato in altre edizioni di perdere la prima e poi riuscire a rifarci subito dopo".