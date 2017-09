Dybala, la Juve mi vuole qui a lungo

ROMA, 11 SET - "Quel che può succedere in futuro non lo, ma sono felice alla Juve: mi trovo a mio agio e la società vuole che faccia parte del suo progetto a lungo". Così Paulo Dybala, nella conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Juventus di Champions League. "Offerte dal Barcellona? Nessuno mi ha detto niente - ha risposto "la Joya" - L'unica cosa che mi ha detto la Juve è che vogliono che resti con loro a lungo ed io ne sono felice. La decisione di portare il numero 10, importantissimo nella storia bianconera, va in questa direzione".