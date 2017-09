Conte, domani turn over necessario

ROMA, 11 SET - "Per me è importante avere una buona esperienza in Champions, che ho vissuto sia da calciatore, giocando una finale e vincendola (nel '96 contro l'Ajax, ndr), sia da allenatore. Dobbiamo essere realisti: siamo all'inizio di una nuova era e bisogna procedere passo dopo passo per arrivare ai livelli di Real, Bayern e anche della Juventus". Così il tecnico del Chelsea Antonio Conte alla vigilia del ritorno nell'Europa che conta e della sfida a Londra con gli azeri del Qarabag. "Siamo pronti ma ci sarà bisogno di cambiare qualche giocatore - sottolinea - Quando si fa turn over, ognuno deve sentirsi pienamente parte di questo progetto. La gara di riferimento non è quella di domenica prossima contro l'Arsenal, ma quella di sabato scorso contro il Leicester: è stata una sfida durissima, lo sarà altrettanto la prossima e per questo c'è bisogno di fare delle rotazioni". Il Qarabag, infine, secondo Conte può essere un rivale pericoloso perché "è all'esordio e non vorrà sfigurare; sarà un match pieno di tranelli".