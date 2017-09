Allegri, vincere Champions sarebbe sogno

ROMA, 11 SET - "Vincere la Champions non può essere un obiettivo, è un sogno": lo dice Massimiliano Allegri, in un'intervista rilasciata al sito dell'Uefa. "E per realizzare quel sogno - continua il tecnico della Juventus alla vigilia del debutto stagionale contro il Barcellona - devi lavorare per tanti anni e soprattutto sviluppare un certo approccio mentale. La Juve punta ad essere costantemente tra le migliori otto in Europa. Quindi serve pianificare e ingaggiare giocatori di qualità e credo che il club stia facendo davvero bene. I risultati sono arrivati anche cambiando tanto. Per continuare a vincere serve lavorare e restare motivati: la motivazione è ciò che fa la differenza". "Gli ultimi tre anni - sottolinea ancora Allegri - sono stati fantastici, abbiamo raggiunto due finali di Champions: la prima piuttosto inaspettata, per la seconda avevamo più speranze di arrivare davvero fino in fondo. Non ci siamo riusciti ma lo consideriamo comunque un successo, perché non capita a tutti di arrivare in finale di Champions".