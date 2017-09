Var: De Marco, qualcosa andrà migliorato

ROMA, 11 SET - "Qualcosa nella Var andrà migliorato. Ieri in Inter-Spal ci saranno stati dei problemi tecnici che però possono capitare: l'addetto ha probabilmente dovuto aspettare più tempo per vedere le immagini, il che significa che poi bisogna dare più recupero". Lo ha detto a radio Crc l'ex arbitro Andrea De Marco. "La Var interviene solo per errori chiari ed evidenti, per cui non interverrà sempre - aggiunge - Già sabato non è stata utilizzata, ad esempio, in Juventus-Chievo. Ma c'è comunque un protocollo da rispettare e ci saranno dei miglioramenti da proporre".