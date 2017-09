Genoa, infortunato Lapadula, 2 mesi stop

GENOVA, 11 SET - Due mesi di stop per Gianluca Lapadula dopo l'infortunio di ieri a Udine durante Udinese-Genoa. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto nel pomeriggio il giocatore del Genoa hanno infatti evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale interno. Scongiurata dunque la rottura del legamento che avrebbe tenuto Lapadula fuori dai campi per almeno sei mesi, rimane comunque un'assenza importante per l'attacco del Genoa che ora dovrà valutare se intervenire sul mercato, affidandosi ad esempio a uno dei giocatori attualmente svincolati oppure contare sugli uomini attualmente in rosa.