Roma: presentata la terza maglia

ROMA, 11 SET - Non sarà indossata in campo per l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma i tifosi della Roma la troveranno da domani in vendita sui siti del club e della Nike o nei rivenditori autorizzati: è la terza maglia della squadra di Di Francesco, dotata di tecnologia Aeroswift. La casacca, i pantaloncini e le calze sono marrone scuro, mentre i dettagli sono in arancione vivace. La divisa presenta delle zone di tessuto a maglia diversa sul busto creando un lieve motivo geometrico. Sui lati, per tutta la lunghezza della maglia, corre una striscia arancio che inizia sotto il giro manica ed è ripresa dal pantaloncino. Nella parte inferiore del retro è presente poi la scritta "As Roma" disegnata dalla trama del tessuto. I numeri dei giocatori sono di color arancione, una trama a puntini che riprende quella degli inserti lungo le maniche. I pantaloncini sono dello stesso marrone della maglia, con dettagli arancione così come le calze, che hanno lo Swoosh e la scritta "As Roma" sul davanti.