Ranieri, Napoli è da scudetto ma Juve...

ROMA, 11 SET - "Per me è super positiva" così Claudio Ranieri giudica la var sui campi di gioco, finita ieri al centro delle discussioni per le interruzioni di gioco, giudicate troppo lunghe. L'ex tecnico del Leicester, oggi al Nantes, ha detto: "sono per il rispetto delle regole. Se vogliamo troveremo tanto da ridire su ogni caso, a noi non sta bene mai nulla. Per me è la var è super positiva, con la tecnologia che c'è oggi è una cosa naturale da usare". Il tecnico ha poi detto la sua sul campionato: "Il Napoli è davvero da scudetto, è una formazione quadrata, sa quello che vuole, comincia e finisce allo stesso ritmo, con la stesa mentalità, la stessa attenzione. La vedo lottare, se vincerà lo scudetto è un altro discorso, ma se la possono giocare tranquillamente". Secondo Ranieri "il campionato si sta equilibrando. la Juventus sicuramente vorrà vincere ancora perchè quella è una macchina perfetta, ma le altre si stanno avvicinando".