Serie A: Benevento-Torino 0-1

ROMA, 10 SET - Il Torino espugna il 'Vigorito' di Benevento con un gol nell'extra-time di Iago Falque nel posticipo delle 18 della terza giornata di serie A, cominciato con un ritardi di 5' a causa di un acquazzone. L'1-0 lancia il Toro al secondo posto in classifica, con sette punti, insieme con la Lazio, mentre i giallorossi, che avrebbero meritato il pareggio, restano ultimi in classifica a quota zero.