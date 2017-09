Serie B: Parma-Brescia 0-1

PARMA, 10 SET - Il Brescia conquista la prima vittoria in campionato espugnando per 1-0 il Tardini di un Parma, sino ad oggi, a punteggio pieno. Decisivo al 15' st il perfetto colpo di testa di Ferrante, bravo a liberarsi della guardia di Calaiò. Sulla punizione di Ndoj da sinistra, l'attaccante argentino del Brescia è il più veloce a postarsi sul primo palo e colpisce nell'angolo dove Frattali non può arrivare. Il match è stato decisamente condizionato dalla pioggia che, sopratutto nel secondo tempo, non ha permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Il Brescia sale a quattro punti in classifica, il Parma resta invece fermo a sei e perde la vetta della classifica.