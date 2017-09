Fiorentina: Pioli elogia la squadra

VERONA, 1 SET - Il tecnico della Fiorentina. Stefano Pioli, tesse un elogio alla sua squadra, dopo la secca vittoria per 5-0 in trasferta con il Verona, ma guarda già avanti e parla di un undici che può riservare altre sorprese. "Sono chiaramente soddisfatto del risultato, ma anche della prestazione. E' sicuro che se giochi un buon calcio hai più possibilità di vincere. Avevamo giocato bene anche le prime due gare ma non avevamo avuto la stessa mentalità. Sicuramente è stata una prestazione di livello. L'obiettivo nel secondo tempo era quello di non subire gol, dobbiamo imparare a sacrificarci e soffrire tutti insieme. Siamo stati comunque bravi poi a ripartire ed esser pericolosi contro la difesa dei nostri avversari. Non dimentichiamoci - che siamo alla terza giornata di campionato. Avere qualche difficoltà all'inizio è normale. Credo che questa squadra sia ancora tutta da scoprire: tanti giocatori nuovi, giovani e da campionati diversi. Adesso prepareremo con più serenità la gara interna con il Bologna".