Montella, sconfitta brutta ma ci servirà

ROMA, 10 SET - "E' una brutta sconfitta, ci sono state tante cose negative su cui dobbiamo lavorare. Un episodio a livello psicologico ha cambiato la gara, il corner dove la Lazio stava segnando. Poi da lì abbiamo perso coraggio e loro sono stati cinici. Dobbiamo diventare squadra, tutti insieme ci siamo allenati poco, ma so che non abbiamo tempo. Questo match ci ha detto che siamo indietro". L'espressione delusa di Vincenzo Montella è il miglior commento alla prova del Milan contro la Lazio, un 4-1 che fa male al tecnico. "La Lazio ha dimostrato di essere più squadra di noi - dice il tecnico - e di essere più avanti: dobbiamo fare di più sotto il profilo dell'atteggiamento e della personalità. A livello generale la squadra sta bene ma quando non ci sei con la testa perdi la convinzione. Se sei nervoso corri di più, ma oggi ha corso male. Ci sta che ci possano essere degli alti e bassi quando cambi tanto, il risultato è un po' severo ma ci farà bene.Quelle che ho fatto erano le scelte migliori ma i miei non mi sono piaciuti".