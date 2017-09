Sassuolo: Bucchi, pareggio stava stretto

BERGAMO, 10 SET - L'allenatore del Sassuolo, Cristian Bucchi recrimina per quello che considera un mancato bottino pieno: "La sensazione prevalente è la rabbia, è stata la nostra miglior partita come spirito contro una squadra che aveva messo sotto nel gioco Roma e Napoli - esordisce -. Oggi l'Atalanta ha ottenuto il massimo proprio nell'occasione in cui ha meritato meno. Alla fine abbiamo perso per un rimpallo". "Abbiamo concesso davvero poco - ha aggiunto - creando per converso quattro o cinque occasioni nitide senza essere abbastanza bravi da portarla a casa. Dobbiamo far gol, è quello che conta. Oggi anche il pareggio ci sarebbe stato stretto". Curiosità sul conciliabolo l'arbitro al triplice fischio: "A fine partita ho fatto i complimenti a Manganiello per come ha condotto la partita, anche se gli ho fatto notare che in occasione del secondo gol di casa raramente un difensore penserebbe di buttarsi per terra".