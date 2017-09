Inzaghi,giocando così avremo altre gioie

ROMA, 10 SET - "Quest'anno con anche l'Europa League spenderemo molte più energie mentali e fisiche, ma giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni". La previsione, beneaugurante, è di Simone Inzaghi, felice per la prova della sua Lazio contro il Milan. "Alla vigilia nessuno poteva pensare a questo risultato - dice ancora il tecnico -, ma ieri ho visto la squadra molto pronta e tonica e ci credevo. Obiettivo Champions? In Serie A ci sono delle corazzate costruite per altri obiettivi, noi vogliamo regalare queste soddisfazioni ai tifosi che se lo meritano, poi sappiamo che lavorando da squadra possiamo fare molto bene". Inzaghi sa che la Juventus lo sta seguendo per l'eventuale dopo Allegri? "Fa piacere - risponde -, si vede che il mio staff e io stiamo lavorando bene. Ma per me la Lazio è casa mia, sono tifoso, i miei figli tifano Lazio e per me questo è il punto d'arrivo, poi nel calcio non si sa mai. Le soddisfazioni come oggi o come la finale di Supercoppa rimarranno per sempre dentro di me".