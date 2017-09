Immobile, miglior bomber italiano? Piano

ROMA, 10 SET - "Sono felice perché ho raggiunto la maturità, sono sereno. Lo sono stato anche dopo la partita con la Spagna perché sapevo che le qualità della squadra sarebbero venute fuori". Così Ciro Immobile al termine di Lazio-Milan, mattatore del match in cui ha segnato una tripletta. "Anche oggi era difficile rialzarsi perché tutti pensavano che avevamo mollato dopo la Supercoppa. Ma siamo andati a Verona in un campo difficile e abbiamo vinto. Oggi abbiamo affrontato una squadra fortissima, l'abbiamo messa sotto, non è da tutti fare 4 gol al Milan". La Lazio è la quinta squadra in corsa per la Champions? "Potete continuare a parlare delle quattro - risponde -, poi noi piano, piano, a piccoli passi ci arriveremo. Io il miglior attaccante italiano? Andiamoci piano, è una responsabilità grande, l'Italia è stata patria di grandi bomber, di grandi talenti. Quindi è una responsabilità importante, soprattutto quest'anno che c'è il Mondiale".