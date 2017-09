Pioli, al lavoro ma la Viola ha qualità

ROMA, 10 SET - "Se si gioca un buon calcio si hanno più possibilità di vincere ma anche nelle altre due gare non avevamo fatto così male anche se non avevamo avuto l'approccio che abbiamo avuto in questo match. Siamo stati bravi a mantenere un buon equilibrio, è stata una gara di grande livello". Stefano Pioli si gode i tre punti della Fiorentina arrivati con la goleada al Verona. "L'obiettivo del secondo tempo era quello di cercare di non subire gol visto che la partita era in mano nostra e mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi - ha detto il tecnico -, sono stati bravi a soffrire. Viviamo di risultati, tutto l'ambiente sarà soddisfatto di questa prestazione ma siamo solo all'inizio. Abbiamo cambiato tanto e qualche difficoltà ci può stare. La proprietà ci fa sentire il suo sostegno. Vittoria importante dopo un'estate turbolenta? Sono felice di allenare la Fiorentina, ho a disposizione un gruppo che lavora bene. Dove può arrivare la Fiorentina? Siamo da scoprire, ci sono tanti nuovi giocatori e abbiamo buone qualità".