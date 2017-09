Spal: Semplici, ci sta il ko con l'Inter

ROMA, 10 SET - "Non era semplice fare una gara così su questo campo, abbiamo fatto una gara coraggiosa e di personalità. Dispiace per la sconfitta che comunque ci può stare contro l'Inter". Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, accetta il 2-0 subito a San Siro ma elogia i suoi, protagonisti di un'ottima gara. "Dobbiamo ripartire da questo match, sono molto contento perché vedere giocare la mia squadra con questa personalità a San Siro fa ben sperare - dice l'allenatore -. Noi siamo un gruppo che ha sempre giocato a calcio e lo faremo anche quest'anno in Serie A, proveremo a dare filo da torcere a tutti. Un giudizio sulla Var? Secondo me è utile, anche oggi ha deciso il risultato anche se l'episodio è stato a nostro sfavore. Ben venga se aiuta a sbagliare meno. L'impressione sull'Inter? Lotterà con la Juventus e il Napoli per la vittoria finale. Ha un mister bravissimo ed esperto, lotterà fino alla fine per lo scudetto".