Chiellini, pensiero per vittime Livorno

LIVORNO, 10 SET - "Sono vicino a tutte le famiglie delle vittime in questo momento di difficoltà e dolore della mia #Livorno devastata dal nubifragio". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il difensore della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini commentando i gravissimi danni provocati dal maltempo nella città toscana. In queste ore difficili sono ancora gli ambienti del calcio a fare da cassa di risonanza per la solidarietà al di là delle rivalità sportive: sul gruppo Facebook 'Pisa Sporting Club Group' sono in tanti a chiedere che la squadra oggi giochi a Monza con il lutto al braccio in segno di cordoglio per i morti livornesi e che siano esposti striscioni e scanditi slogan solidali dai tifosi che saranno presenti in Brianza.