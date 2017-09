Juventus: già al lavoro per la Champions

TORINO, 10 SET - La Juventus archivia il campionato e si prepara ad una nuova avventura in Champions. A tre mesi dalla finale persa col Real Madrid nella notte di Cardiff, i bianconeri ripartono dal Camp Nou e dal Barcellona, eliminato in semifinale nella scorsa edizione della competizione. Quella contro i blaugrana, martedì sera, è la prima gara della fase a gironi. Questa mattina, a Vinovo, il primo allenamento in vista dell'appuntamento. I giocatori in campo ieri si sono limitati ad un lavoro di recupero; tecnica e tattica per il resto del gruppo. Tra gli infortunati, Chiellini dovrebbe essere recuperato, mentre sono da valutare le condizioni di Mandzukic, che ieri ha lasciato il campo di gioco zoppicando.