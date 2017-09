Calcio: inaugurazione per Sardegna Arena

CAGLIARI, 10 SET - Il nuovo stadio del Cagliari, la Sardegna Arena, ha superato la prima sfida della sua storia: il terreno di gioco ha assorbito bene gli acquazzoni che da questa mattina si sono abbattuti sulla città ed ora è pronto per il battesimo, non solo dell'acqua, ma anche del pallone, con il fischio di avvio di Cagliari-Crotone. "Realizzare un impianto in 120 giorni - ha detto Stefano Signorelli, componente del Cda del Cagliari con l'incarico di seguire il progetto stadio - è stato complicato. Ci sono stati anche imprevisti, ma con la collaborazione di tutti siamo arrivati al traguardo". Nelle prossime settimane ci sarà ancora qualche ritocco, ma sotto il profilo della sicurezza Sardegna Arena ha già superato tutti gli esami. Ora saranno i tifosi a dire la loro. Presentato intanto in anteprima anche il primo Museo ufficiale della storia del Cagliari: un secolo di storia dalle prime partite allo Stallaggio Meloni, passando per le magliette anni '70 e la Coppa di campioni d'Italia sino ai giorni nostri.