Inter-Spal: in 60mila a San Siro

MILANO, 10 SET - Quasi 60 mila tifosi nerazzurri hanno deciso di sfidare la pioggia che da ore cade su Milano per sostenere l'Inter contro la Spal. Affluenza record per una partita non di non cartello, oltretutto nel lunch time. Nonostante il maltempo, non c'è alcun rischio che la gara venga rinviata. Confermate le indiscrezioni della vigilia per le formazioni. Esordio per Dalbert da titolare, schierato al posto di Nagatomo. Recupera Miranda che è regolarmente al fianco di Skriniar al centro della difesa. In mediana Gagliardini e Borja Valero, con Joao Mario trequartista al fianco di Candreva e Perisic in supporto di Icardi unica punta.